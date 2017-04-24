Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 5 Gözaltı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde operasyon yaptı. Operasyonda, ihraç edilen 5 kamu çalışanı gözaltına alındı.



Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ELAZIĞ