Elazığ'da Fetö'den 4 Asker Tutuklandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 askeri personel tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevde bulunan 2'si subay 11 asker, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ELAZIĞ