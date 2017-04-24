Elazığ'da Feci Kaza: 2 Ölü

Elazığ'da kamyonun çarptığı yaşlı adam ile ona yardım eden komşusu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza yapan sürücünün ise kamyonla birlikte kaçtığı öğrenildi. Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilaç almak için evden çıkan 79 yaşındaki Hayrettin Demir'le, ona eşlik eden komşusu Leyla Baykara (52) yolun karşısına geçerken ikiliye kamyon çarpıp üzerinden geçti. Kamyon sürücüsü olay sonrasında durmadan kaçtı. Yerde yatan çifti gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Demir ve Baykara hayatını kaybetti.



Polis çevre güvenliğini alarak olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısı da kaza yerine gelerek incelemelere katıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise polislerin ikazına rağmen olay yerini izlemekten vazgeçmedi. Cenazelerin tabuta alınması sırasında ise polis, çevreden temin ettiği örtü ve cenaze araçlarının yardımıyla olay yerini kapatmak zorunda kaldı. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından cenazeler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine morguna kaldırıldı.



Öte yandan, polis iki kişinin ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için MOBESE kameralarını incelemeye aldı.



(Halil İbrahim Varlı /İHA)