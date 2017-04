Elazığ'da evler sel suları altında kaldı



ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde bir çok evin girişi ve bodrum katları, aşırı yağışla birlikte oluşan sel suları altında kaldı.



Elazığ'da etkili olan yağmur nedeniyle Yazıkonak Beldesi'nde sel oluştu. Aniden bastıran yağmur ve dolunun ardından oluşan sel, beldede paniğe neden olurkun, itfaiye, jandarmaya ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Beldedeki çok sayıda evin bodrum katları sular altında kalması üzerine, itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının yanısıra vatandaşlar da kovalarla bodrumdaki suları boşaltmaya çalıştı.



Sel felaketinin yaşanmasının ardından Vali Mustafa Zorluoğlu ile Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, beldeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Felaketten etkilenen vatandaşların zararları karşılanacağını anlatan Vali Zorluoğlu, "İlk gelen bilgiler çok korkunçtu ve vahim bir takım olayların olduğu yönündeydi. Ancak gelip baktığımızda böyle olmadığını gördük. Bir kaç gündür ilimizde yağışlarda artış yaşandı. Bu yağış miktarının fazla olması nedeniyle sel biçiminde su birikimi oldu. Bu bölgede birçok evin bodrum kısımlarını su bastı. Olayın en başından beri Yazıkonak Belediye Başkanımız bizi haberdar etti, biz de hemen bu bölgeye geldik. Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü, AFAD, sağlık birimleri ve belediyelerimiz araç gereçleri ile hemen buraya yönlendirdik. Çok şükür her hangi bir can kaybı, yaralanan bir vatandaşımız yok. Tabii ki vatandaşlarımız çok üzgün epey bir hasar olmuşa benziyor. Bununla alakalı olarak Pazartesi gününden itibaren zarar tespiti yapılarak zarar görmüş vatandaşlarımızın zararları karşılanacak" diye konuştu.



Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.