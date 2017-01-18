Elazığ'da Ev ve İş Yerlerinden Hırsızlık

Elazığ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nailbey ve Doğukent mahallelerinde 4 ayrı ev ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda Ü.B, S.Ö, M.A. ve B.K'yi gözaltına aldı.



Girdikleri ev ve iş yerlerinden bir dizüstü bilgisayar, 2 televizyon, bir cep telefonu, ziynet eşyası ve elektronik ev aletleri çaldıkları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.