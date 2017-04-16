Elazığ'da Engelliler Oy Kullandı

Elazığ'da oy kullanmak isteyen fiziksel engelli vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından taşınarak, oy kullanmaları sağlandı.



Elazığ Belediyesi, halk oylamasında, oy kullanmak isteyen engelli vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için engelli taşıma araçları ile hizmet verdi.



Oy kullanmak isteyen fiziksel engelli vatandaşlar, Alo 153 Beyaz Masa hattını arayarak, belediye ekiplerine ulaştı. Belediyede hazır bekletilen 1'i engelli 23 araç hasta ve engellileri alarak oy kullanacakları okula götürüp, oyunu kullanmasının ardından evine tekrar bıraktı.



Sürsürü Mahallesi'nde ikamet eden fiziksel engelli 82 yaşındaki İrfan Nalkıran da, oy kullanmak için beyaz masa birimini aradı. Tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Nalkıran'ı ekipler, engelli aracı ile evinden alıp oyunu kullanacağı Aziz Gül Ortaokuluna götürdü. Bin 231 nolu sandıkta oyunu kullanan Nalkıran, daha sonra tekrar evine bırakıldı.



Çok memnun kaldığını belirten İrfan Nalkıran, "Geçmişte gidemediğim için oyumu kullanamamıştım. Şimdi kullanıyorum. Eski futbolcuyum. Ayaklarımdan dolayı 33 yaşından sonra bıkmak zorunda kaldım. Ayaklarım daha tutmadı. Sol ayağımdan 7, sağ ayağımdan da ise 3 kere ameliyat oldum" dedi. - ELAZIĞ