Elazığ'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kalekent Mahallesi'nde bir inşaatta beton dökme makinesi ile çalışan Mustafa Karataş (28), makinenin elektrik kablolarına değmesi sonucu akıma kapılarak 2. kattan düştü.



Olay yerinde yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.