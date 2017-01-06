Elazığ'da Deaş Propagandası Yapan 1 Şüpheli Yakalandı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütlerinin propagandasını yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 1 şüpheliyi tespit eden ekipler şahsı gözaltına alındı.



Şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ELAZIĞ