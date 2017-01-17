Elazığ'da Darp Edilen Doktorun Burnu Kırıldı

Elazığ'da, kalp krizi geçirip yaşam fonksiyonlarını yitirmiş şahsı, ambulanstan indirilmesiyle 40 dakika kalp masajı yaparak müdahale eden doktor, vefat eden şahsın yakınları tarafından darp edilerek burnu kırıldı.



Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Medical Park Elazığ Hastanesi acil servisinde yaşandı. Kalp krizi geçirip kalbi durarak yaşam fonksiyonlarını kaybeden 55 yaşındaki N.Y., 112 acil servis ambulansı ile Medical Park Elazığ Hastanesi acil servisine getirildi. Acil serviste görevli Pratisyen Dr. Sinan Durğun, ambulans gelir gelmez hastaya müdahale ederek kalp masajı yapmaya devam ederek geri döndürme ünitesine aldı. Geri döndürme ünitesinde doktor ve hastane personeli yaklaşık 40 dakika boyunca kalbi duran şahsa müdahale etti ancak hasta görü döndürülemedi.



Hastanın vefat ettiğini öğrenen bazı hasta yakınları önce taşkınlık çıkardı, ardından da bilgisayarı parçaladı. Daha sonra doktor Durgun ve bir güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi. Burnu kırılan doktor, yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçirdi.



Darp edilen doktor Sinan Durğun'un, hastalarla yapılan anketlerde en çok memnun olunan doktor olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili doktoru darp eden 2 şahsı gözaltına aldı.



"Sağlıkta şiddet yasası ile ilgili umarım olumlu adımlar atılır"



Olay sonrası Elazığ Tabipler Odası Başkanı Caner Feyzi Demir'de, darp edilen doktor Durğun'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Yine bir sağlıkta şiddet olayını yaşadıklarını belirten Demir, "Üzülerek öğrendik. Çalışkan bir meslektaşımızdı. Kendisi acilen ameliyata alınmış durumda. Burnunda kırıkları vardı. Başka bölgelerinde de darp izleri var. Hastane gerekeni yapmış. Bu açıdan sevindirici. Umarım sağlıkta şiddet yasası ile ilgili biran önce olumlu adımlar atılır ve bu tür olayları bir daha yaşamayız" dedi.



Hastaneden açıklama yapıldı



Doktorun darp edilmesi ile ilgili hastaneden de açıklama yapıldı. Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geçirdiği kalp krizi sonucu, 14 Ocak 2017 tarihinde saat 15.29'da yaşam fonksiyonlarını yitirmiş bir vatandaşımız, 112 acil hizmetlere bağlı görev yapan ambulans ile hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Acil servisimizde görevli doktorumuz, vatandaşımızı hayata döndürmek üzere CPR odasında uzun süreli yoğun çaba sarf etmiş ve hasta yararına tıbben gerekli tüm işlemler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uygulanan işlemlerle ilgili hasta yakınlarına detaylı bilgi verilmiş, fenalaşan yakınlarına personelimiz tarafından gerekli tıbbi destek sağlanmıştır. Buna karşın hastanemiz çalışanları ile şehrimizdeki sağlık çevrelerini de son derece üzdüğünü gözlemlediğimiz bir olay gerçekleşmiş ve vefat eden hastanın yakınları, ilk yardım müdahalesini yapan doktorumuza ve güvenlik görevlilerimize fiili saldırıda bulunmuştur. Saldırı sırasında doktorumuz aldığı darbeler sonucu ağır şekilde yaralanmış ve acilen ameliyata alınmıştır. Sağlık Bakanlığı yönergesine uygun olarak, hastanemiz tarafından doktorumuzun uğradığı saldırı sebebiyle beyaz kod alarmı verilmiştir. Ciddi bir ameliyat geçiren doktorumuzun tedavisi devam etmektedir. Bununla birlikte zarar gören teknik cihazlardan dolayı acil servisimiz hizmetlerimizin sunumunda büyük güçlükler yaşanmıştır. Söz konusu olay ve ilgili süreci içeren kamera kayıtları Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na tarafımızca iletilmiş olup, soruşturma devam etmektedir. Yaşanan elim olaydan dolayı yaşadığımız üzüntüyü bir kez daha kamuoyuyla paylaşırken, hekime yönelik şiddet olgusunun her geçen gün arttığı günümüzde, meslektaşımıza yönelik yapılan şiddeti kınıyor ve son olmasını umut ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ