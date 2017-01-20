Elazığ'da 'Dana Ferhat' Vakası

Elazığ'da, bir kişinin otomobiline bindirdiği dana ilginç görüntü oluştururken, akıllara yıllar önce gündeme gelen 'Dana Ferhat' vakasını getirdi.



Elazığ'ın merkez Sarahatun Mahallesi'nde objektiflere ilginç bir fotoğraf karesi yansıdı. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin, otomobilinin arka koltuğuna bindirdiği danayla trafikte seyir etmesi dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar, arabanın arkasındaki danayı görünce fotoğraf çekerken, bu durum akıllara 15 yıl önce gündeme gelen ve veterinere götürmek için otomobile bindirilen 'Dana Ferhat' vakasını getirdi. - ELAZIĞ