Elazığ'da Cinsel İstismara 68 Yıl Hapis

Elazığ'da cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanan 2 zanlıya toplam 68 yıl hapis cezası verildi.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık K.S. ile tutuksuz sanık B.T. katıldı.



Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkında savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı, mütalaasında her iki sanığın da cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme tarafından son sözleri sorulan her iki sanık ise haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti her iki suçtan sanıklardan K.S.'ye 31 yıl, B.T'ye ise 37 yıl olmak üzere toplam 68 yıl hapis cezası verdi.



Kararın açıklanmasının ardından tutuksuz sanık B.T. de mahkemede gözaltına alınarak tutuklandı. - ELAZIĞ