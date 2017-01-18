Elazığ'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Elazığ'da, cezaevinden firar eden ve bir çok suçtan aranan şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ Açık Cezaevi'nden kaçan F.K., hakkında kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından arama kararı çıkartıldı. Cezaevi firarisi olan zanlının yakalanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şahsın merkez Rızaiye Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit eden polis ekipleri adrese baskın yaptı.



Şüpheli F.K. yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ