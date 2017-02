Elazığ'da "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak'ta başlattığı, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" çalışmaları kapsamında Elazığ'a gelen bakanlık genel müdürleri, burada hazırlanan programa katılarak, kamu temsilcileri ve çalışanları bu konuda bilgilendirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan başkanlığında, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, SGK İnşaat Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Çalışma Bakanlığı Daire Başkanı Ergün Can, Mali Hizmetler Daire Başkanı Halit Çağdaş, SGK Elazığ İl müdürü Ayhan Tuncer ile bazı kamu temsilcileri ve çalışanları katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı doğrultusanda bu programı başlattıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli seferberlik' çağrısı doğrultusunda, sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak tarihinde Konya'dan kamuoyuna duyurduğu 'Çalışma hayatında milli seferberlik' programı kapsamında bugün güzel şehrimiz Elazığ'dayız. Sizlere sayın bakanımızın selamlarını getirdik. Sayın bakanımızın talimatıyla bugün burada çalışma hayatının tarafları ile bir araya gelecek, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız. Bu seferberlik kapsamında bakanlık yöneticileri olarak bu hafta ayrıca Bingöl, Muş, Kayseri, Manisa, Sinop, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Aksaray, Giresun, Osmaniye, Tunceli, Burdur, Niğde ve Şanlıurfa olmak üzere 15 ilimizi daha ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimize devam edecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız.



81 ilimizde Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız. İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıtdışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin, akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda siz değerli basın mensuplarının da desteğine büyük ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için basınımızın desteği büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz ve programımıza sunacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz" dedi.

er - Elazığ