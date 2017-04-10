Elazığ'da 'Bylock'çu 4 Asker Tutuklandı

ELAZIĞ'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında halen görevde olan, örgüt üyelerinin haberleşmede kullandıkları 'ByLock' programını kullandıkları öne sürüler aralarında, astsubay, erlerin de olduğu 4 asker, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında jandarma komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY'nin jandarmadaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, 5 Nisan günü Kovancılar ve Palu ilçelerinde 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 asker, jandarmadaki sorularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevkedildi. Adliyeye sevkedilen 2 üsteğmen, 5 astsubay ve 4 er olmak üzere savcılığa çıkarılan 11 askerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 6 asker ise, tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede ifade veren askerlerden 3 er ve 1 astsubay tutuklanırken, 2 asker ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Elazığ