Elazığ'da "Bir Kitap da Sizden Olsun" Projesi kapsamında merkeze bağlı Yeşiltepe İlkokulu'nda okuyan öğrencilere kitap ve giysi yardımı yapıldı.



Özel bir hastanenin başlattığı proje kapsamında, Yeşiltepe İlkokulu'na bir kitaplık, kitap ve 16 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.



Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç, yaptığı açıklamada, proje ile hastanenin tüm çalışanlarının birer kitap hediye etiğini ifade etti.



Küçük yüreklere dokunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yamaç, hastahanenin eğitim komitesi olarak çocuklara kitaplık, kitap ve giysi yardımı yaptıklarını belirtti.



Kampanya ile eğitime destek vermek istediklerini dile getiren hastanenin Halkla İlişkiler Müdürü Evren Öztürk de amaçlarının çocuklara katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.



Yeşiltepe İlkokul Müdürü Ayşe Şirin ise hastane personelinin ziyaretlerinin çocukları çok mutlu ettiğini belirterek, "Çocukların gözlerinde o mutluluğu görmek, o heyecanı yaşamak çok güzel bir duyguydu." dedi.