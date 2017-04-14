Elazığ'da Belediye Otobüsleri, Referandum da Ücretsiz Hizmet Verecek

Elazığ'da 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum da, belediye otobüsleri ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.



Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği referandum unda yurttaşlık görevlerini yerine getirecek vatandaşların ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için 06.00-17.00 saatleri arasında özel halk otobüsleri dışındaki belediye otobüslerimiz ücretsiz olarak ulaşım hizmeti sunacak" denildi.



Açıklamanın devamında ise referandum günü vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen hareket kısıtlılığı olan, evde bakım hizmeti alan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların 153 hattını arayarak talep etmeleri doğrultusunda evlerinden alınarak sandıklarına götürüleceği, oy kullanma işlemlerinin ardından da tekrar evlerine bırakılacağı belirtildi. - ELAZIĞ