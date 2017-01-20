Elazığ'da Asayiş Uygulaması

Elazığ'da polis ekipleri 5 farklı noktada anlık asayiş uygulaması yaptı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, kent merkezinde 5 farklı noktada yaklaşık 100 polisin katılımıyla anlık asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş uygulamasında, umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde aranan 1 şahıs yakalanırken, pala diye tabir edilen bıçak ve kaçak sigaralar ele geçirildi. Bir iş yerine ise idari işlem yapıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ