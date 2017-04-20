Elazığ'da Arıcılara Organik Kovan Dağıtıldı

Elazığ'da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından arıcılara organik kovan dağıtıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan 'Organik Arıcılığın ve Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında, Akçakiraz Beldesinde arıcılara 400 adet organik kovan dağıtıldı. Organik kovan dağıtım törenine Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü Mustafa Altunok, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan,Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahaddin Kaya, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Hacıoğulları, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.



Gerçekleştirilen projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahaddin Kaya, sezonun üreticiler için bereketli geçmesini temenni etti.



Tarım ve hayvancılık kenti Elazığ'ı daha ileriye götürmek için gerekli çalışmalar yaptıklarını ifade eden İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, "Arıcılık sektörü de bizim için çok önemli bir yere sahip. Yaklaşık bin tane işletmeden oluşan ve 71 bin koloni ile bu faaliyeti yürüten bir sektör. Bizim coğrafi ve iklim koşulları ile bitki floramız bunun daha da geliştirilmesine çok elverişlidir. Bakanlık olarak arıcılığın ileri gitmesi için dönem dönem değişik başlıklar altında desteklemelerimiz söz konusu oluyor. Ayrıca ilimize has bu proje kapsamında Sivrice ve Maden ilçelerimizde de organik arıcılığın geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu bölgelerde bin 200 kovanı dağıtmış olacağız" dedi.



Türkiye'de 1980'de başlayan organik tarım çalışmalarının 2000 yıllarında hız kazandığını vurgulayan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ise, "Birliğimizde 780 kayıtlı aktif üyemiz bulunuyor. Türkiye arı yetiştiriciliğinde dünyada 3'üncü ve bal üretiminde ise 4'üncü sırada yer almaktadır. Ancak ihracatta ilk 10'a girememekteyiz. Bunun nedeni ihracata giden balın organik vasıf taşımamasıdır. Bu proje ile organik bal üretiminde artış sağlanacaktır"diyerek bilgi verdi. - ELAZIĞ