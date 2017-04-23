Elazığ'da Arazi Kavgası

Elazığ'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kıraç köyünde amca çocukları İskender A. ve Fethi A. arasında arazi anlaşmazlığından tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen, tüfeklerin de kullanıldığı olayda, İskender A. ve Fethi A. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik tedbiri aldı.