Elazığ'da Aranan Şüpheli Araç Yakalandı

Elazığ'da güvenlik güçleri tarafından aranan şüpheli araç kent merkezinde yakalanırken, araçta bulunan bir şahıs gözaltına alındı, bir şahıs ise kaçtı. Ayrıca araçtan silah çıktığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan 23 KB 174 plakalı hafif ticari araç merkez İstasyon Caddesinden ara sokağa girerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda araç sürücüsü D.D. gözaltına alınırken, yanında bulunan bir şahıs ise kaçtı.



Araç çevresinde alınan güvenlik tedbirinin ardından yapılan aramada bir tane silah ele geçirildiği öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından araç, polis tarafından detaylı incelenmek üzere emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.



Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ