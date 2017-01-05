Elazığ Adliyesi Personelinden Kızılay'ın Kan Bağışı Çağrısına Destek

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın ağır kış şartlarında kan miktarında azalma olduğunu duyurmasının ardından Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı seferberliğine Elazığ adliyesi personeli de katıldı.



Bu kapsamda, Kızılay İl Müdürlüğü tarafından adliye binası içerisinde kan bağış noktası kuruldu.



Adliye personeli ve vatandaşlar, burada gerekli evrakları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da kan bağışına destek verdi.



Yapılan çalışma hakkında basın mensuplarına bilgi veren Korkmaz, "Kan verim oranları düşmüş. Memleketimiz malum son süreçte terör saldırılarına maruz kaldı. İnsanlarımız yaralanıyor. Stoklardaki miktarının azalması da böyle bir bağışı zorunlu kıldı." dedi.



Adliye çalışanlarına yönelik başlatılan kampanyaya katılımın en yüksek düzeyde olması için gerekli duyuruları yaptıklarını belirten Korkmaz, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.