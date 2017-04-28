Elazığ'da 8 Uyuşturucu Şüphelisi Adliyede

ELAZIĞ'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

Elazığ'da 8 Uyuşturucu Şüphelisi Adliyede

ELAZIĞ'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda  gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. 

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde birçok adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

- Elazığ

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