Elazığ'da "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"

Elazığ'da 57. Alay Çanakkale Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.



Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri ile tüm Çanakkale şehitlerini anmak için Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' düzenlendi. İzzet Paşa Camii'nde sabah namazını kılan gençler, İl Müftülüsü Yusuf Sarıkaya tarafından 'Çanakkale ve Şehadet' konulu vaazı dinledi. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından katılımcılara 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çorba ikramı yapıldı.



Elazığ Gençlik Merkezi tarafından bayrak dağıtılmasıyla birlikte İcadiye Şehitliğine vefa yürüyüşü yapıldı. Şehitliğe gelen gençler, okunanı Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, dua etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığının 2 yıldır 81 ilde Çanakkale Vefa yürüyüşünü düzenlediğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, "Elazığ'da sabah namazından itibaren programımızı düzenledik. Çanakkale'yi kısa sürede anlatmak çok zor bir olay. Her Türk genci Çanakkale'yi görmesi gerekli. Birçoğumuzun 57. Alayı okuyup duygulanmaması mümkün değil. Yaş ortalamaları 24 olan 628 kişi 25 bin kişiye karşı mücadele ediyor. Bu mücadelenin sonunda da hiçbir ferdi sağ kalmamıştır ve başarıları bütün tarihimize yansımıştır" dedi. - ELAZIĞ