Elazığ'da "5. Keban Geleneksel Kur'an Ziyafeti" Etkinliği

Keban ilçesinde "5. Keban Geleneksel Kur'an Ziyafeti' etkinliği düzenlendi.



Tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami'nde düzenlenen etkinlikte, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam ve Din Bilimleri Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak, İstanbul Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Cami İmam Hatibi Lokman Durak, İstanbul Sultanbeyli İlçesi Abdurahmangazi cami imamı Doğan Temiz, Elazığ Mevlena Cami İmamı Mahmut Özeren, Tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami İmam Hatibi Şinasi Bay ve Keban İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.



Etkinlikte konuşan Elazığ Müftüsü Peyami Güngör, hiçbir makam ve mevkinin insanı huzura erdiremediğini söyledi.



İnsanı huzura erdirenin "Allah'ın kelamı" olduğunu vurgulayan Güngör, "Çünkü Kur'an okumak Cenab­ı Allah'la konuşmak demektir." dedi.



Etkinliğin sonunda vatandaşlara gülsuyu ve lokum ikram edildi.