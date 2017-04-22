Elazığ'da "4. Geleneksel Aşıklar Şöleni" Yapıldı

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün desteğiyle Öğrenci Konseyi tarafından "4. Geleneksel Aşıklar Şöleni" düzenlendi.



Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen şölene katılan ozanların birbirleriyle esprili bir dille yaptığı öğrencilere yönelik atışmaları, eğlenceli dakikalar yaşattı.



Şölende, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaşananlar ve 15 Temmuz kahramanlarına yönelik yaptıkları bestelerini söyleyen aşıklar, katılımcılara duygulu anlar da yaşattı.



Fırat Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı İnan Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu kültürünü yeni nesillere aktarmak için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.



Programa ilginin yoğun olduğunu aktaran Karakuş, şölenin güzel geçtiğini dile getirdi.



Şölende, 5 ilden ozanların sahne aldığını ifade eden İnan Karakuş, bu tür etkinliklerle Anadolu kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını anlatarak, "Şölende, Anadolu kültüründe yetişen ozanlarımızın yanı sıra usta-çırak ilişkisi ile yetişen ozanlarımız da sahne aldı. Bunlar karşılıklı atışarak, medeniyetimizi yansıtan eski kültürümüzü bir nevi de olsa şimdiki nesillere iletti." dedi.



İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Şimşek ise şölenle öğrencilerin aşıklar kültürünü tanıma fırsatı yakaladığını belirterek, "Aşıklarımız öğrenci merkezli program yaptı. Farklı alanlarda atıştılar. Güzelleme, koçaklama gibi farklı alanlarda birbirinden güzel şiirler söylediler. Bu geleneği canlı olarak öğrencilerimize gösterdik." diye konuştu.