Elazığ'da 4 Aracı Kundaklayan Zanlı Yakalandı

Elazığ'da park halindeki 4 aracı kundaklayan kişi yakalandı.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sanayi Mahallesi Santral Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde dün 4 aracın yakılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.



Açıklamada, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu V.Y'nin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.