Elazığ'da 4 Aracı Kundaklayan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da 4 aracı kundaklayan şahıs polis tarafından yakalandı.



Olay, merkez Sanayi Mahallesi Santral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir iş yerinin önünde bulunan 4 araç kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı. Araçlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı çalışmada araçların kundaklandığı ortaya çıktı. Polis kundaklamayı V.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.



Polis tarafından operasyonla yakalanan şahıs ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ELAZIĞ