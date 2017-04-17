Elazığ'da 357 Hasta ve Engelli "Sandığa" Taşındı

Elazığ'da yatağa bağımlı ve engelli durumdaki vatandaşların oy kullanmaları için 357 kişi sandığa götürüldü.



Elazığ Belediyesi ve Kamu Hastaneler Birliği tarafından, dün yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla, oy kullanmak için sandığa gidemeyen vatandaşlara, sandıklara taşınma hizmeti verildi.



Çalışma kapsamında belediyenin "153 Beyaz Masa" birimi tarafından 18 araç ve 27 personelle 207 yaşlı ve engelli vatandaş evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara taşındı.



Kamu Hastaneler Birliği de kent genelinde, evde sağlık hizmetleri ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle 150 hastaya oy kullanabilmeleri için hizmet sundu.