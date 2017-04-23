Elazığ'da 23 Nisan Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Elazığ'da 23 Nisan kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.



23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı kapsamında Elazığ Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Kültür Parkta düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Etkinlikler mehter takımının gösterisiyle başladı. Sahneye çıkan çocuklardan oluşan minik mehter takımı ise ilgi odağı oldu. Şiir, şarkı, tiyatro gösterileri, palyaço ve ikramlar eşliğinde bayramını kutlayan çocuklar da yüzlerini boyatarak renkli dakikalar geçirdi.



Çocuğunu etkinliklere getirdiğini aktaran Halit Uğurlu, çok güzel bir ortam olduğunu söyledi.



23 Nisan etkinliği kapsamında toplandıklarını ve çocukların yüzlerini boyadıklarını ifade eden Okul Öncesi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Aynur Açıkgöz, "Onları elimizden geldiğince eğlendirmeye çalışıyoruz. Ben ve arkadaşlarım burada yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.



Çocuklarıyla gelen bazı aileler de kendilerinin de çocuklar gibi heyecanlı olduklarını dile getirdi. - ELAZIĞ