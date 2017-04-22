Elazığ'da "2. Geleneksel Çocuk Şenliği"

Elazığ'da, yetim çocuklar için "2. Geleneksel Çocuk Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.



İlim Yayma Cemiyeti ve Fırat Üniversitesince Kültür Park'ında düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri çocukların yüzlerini boyayıp, çeşitli gösteriler yaptı.



Topluma hizmet uygulamaları kapsamında yapılan etkinlikte geleneksel çocuk oyunları, uçurtma, ip atlama, yumurta taşıma, ve halat çekme gibi oyunlar oynandı.



Etkinliğe katılan Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sadettin Tanyıldızı, 100 yetim çocuğun hatıralarında güzel anılar bırakmak istediklerini söyledi.



Üniversitede bu tür etkinlikleri sürekli yaptıklarını aktaran Tanyıldızı, topluma faydalı organizasyonlar yapmak isteyenlere kapılarının hep açık olduğunu bildirdi.



Tanyıldızı, toplumun kültüründe kendi insanlarına sahip çıkma duygusu olduğunu vurgulayarak, şunları belirtti:



"Bin yıldan fazladır bu toplumun genlerinde kültüründe kendi insanına sahip çıkma, yetimlerine sahip çıkma, şehitlerine sahip çıkma, engellilerine sahip çıkma, olgusu hem inancımızda hemde toplumsal değerlerimizin olmazsa olmazı durumundadır."



İlim Yayma Cemiyeti Kadınlar Komisyonu Başkanı Gülsüm Sönmez, cemiyet olarak amaçlarının mazlumun, yetimin, öğrencinin, yüzünü güldürmek olduğunu ifade etti.