Elazığ'da 19 Kişi İhraç Edildi

Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Elazığ'da 19 kamu personeli görevden ihraç edildi.



OHAL kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK ile 3 bin 974 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi. 14 dernek, 2 yayın kuruluşu, 13 sağlık kuruluşu ve 18 vakıf da kapatıldı. KHK ile Elazığ Adliyesinden 1 adli yargı hakim adayı, 1 mübaşir, 1 zabıt katibi, Açık Ceza İnfaz Kurumundan 3 infaz koruma memuru, Tapu Kadastro Müdürlüğünden 1 tekniker, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 1 sosyolog, İl Jandarma Komutanlığından 1 üsteğmen, Müftülükten 1 imam, Milli Eğitim Müdürlüğünden 1 öğretmen, Sağlık Müdürlüğünden 1 hemşire, Kara Yolları Müdürlüğünden 2 işçi, PTT'den 1 mühendis ve 2 personel, Gümrük Müdürlüğünden 2 personel ihraç edildi. - ELAZIĞ