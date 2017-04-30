Elazığ'da 19 Kişi İhraç Edildi
Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Elazığ’da 19 kamu personeli görevden ihraç edildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Elazığ'da 19 kamu personeli görevden ihraç edildi.
OHAL kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK ile 3 bin 974 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi. 14 dernek, 2 yayın kuruluşu, 13 sağlık kuruluşu ve 18 vakıf da kapatıldı. KHK ile Elazığ Adliyesinden 1 adli yargı hakim adayı, 1 mübaşir, 1 zabıt katibi, Açık Ceza İnfaz Kurumundan 3 infaz koruma memuru, Tapu Kadastro Müdürlüğünden 1 tekniker, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 1 sosyolog, İl Jandarma Komutanlığından 1 üsteğmen, Müftülükten 1 imam, Milli Eğitim Müdürlüğünden 1 öğretmen, Sağlık Müdürlüğünden 1 hemşire, Kara Yolları Müdürlüğünden 2 işçi, PTT'den 1 mühendis ve 2 personel, Gümrük Müdürlüğünden 2 personel ihraç edildi. - ELAZIĞ