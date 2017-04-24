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Elazığ'da 15 Gün Süreyle Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması
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Elazığ'da 15 Gün Süreyle Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması

Elazığ'da yürütülen terörle mücadeler operasyonları kapsamında bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Elazığ'da 15 Gün Süreyle Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması

Elazığ'da yürütülen terörle mücadeler operasyonları kapsamında bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Kaynak: Dunya.com

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Elazığ, Terör, Opera