Elazığ'da 15 Gün Süreyle Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması
Elazığ'da yürütülen terörle mücadeler operasyonları kapsamında bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
-
Piyasalarda büyük coşku! Borsa uçtu, dolar çakıldı
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Altın 7 haftanın en büyük düşüşünü yaşadı
-
ÇAYKUR satılıyor mu?
-
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 1,3 Milyon TL ceza
-
Borajet seferlerine ara verdi
-
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı