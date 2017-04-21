Elazığ Çiçeklerle Renklendi

Elazığ, kentin bir çok noktasına ekilen 446 bin adet çiçekle renklendi.



Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sonbaharda park, yeşil alan, meydan, bulvar ve caddelerin yan bantları ile refüjlerine 446 bin adet lale, nergis ve sümbül ekildi. Sonbaharda ekilen çiçekler, baharın gelmesiyle açarak kentin rengarenk olmasını sağladı.



Şehir estetiğine katkı sunmak amacıyla dolamit taşlarla gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları neticesinde kentin dört bir yanına nakış nakış işlenen laleler, zaman zaman fotoğraf çekmek ve çekinmek isteyenlerin de ilgi odağı oluyor. - ELAZIĞ