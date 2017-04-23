Elazığ Çarşıdaki Standı Elinden Alınan Annenin Feryadı: Oğlum Okusun Diye Para Değil, Iş Istiyorum

Çarşıdaki standı elinden alınan annenin feryadı: Oğlum okusun diye para değil, iş istiyorum



ELAZIĞ Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve el işi ürünlerinin satıldığı çarşıdaki standı elinden alınan Sümeye Subaşı adlı kadın, geçimini sağladığı tek ekmek teknesinin elinden alınmasına tepki göstererek, "Oğlum üniversiteye gidiyor. Ona bakıyorum. Kiralık evde yaşıyorum. Tek geçim kapımı da belediye elimden aldı"dedi. Belediye yetkilileri ise, söz konusu standın kaçak elektrik kulanılması nedeniyle Subaşı'ndan alındığını söyledi.



Rızaiye Mahallesi'ndeki kiralık evde, eşinden boşandığı için Fırat Üniversitesi Bilgisayar Bölümü 1'inci sınıfında eğitim gören oğlu Mehmet Ali Subaşı ile birlikte yaşayan 52 yaşındaki Sümmeye Subaşı, evde yaptığı el işi ürünlerini tarihi Harput Mahallesi'ndeki Belediye El İşi Göz Nuru Çarşısı'nda açtığı stantta satarak geçimini sağladığını, ancak Belediye zabıtalarının satışını yaptığı malzemelerin hazır ürün olduğu gerekçesiyle standın kendisinden alınarak çarşıdan çıkarıldığını ileri sürdü. Kendisinin de hasta olduğunu, yapacak bir işi olmadığı için hem oğlunun hem de kendisinin geçimini evde yaptığı el işi ürünleri satarak kazandığını anlatan Subaşı, "16 yıl önce eşimden ayrıldım. Oğlumla bir başımıza kiralık bir evde kalıyoruz. Oğlumu hiç kimseye muhtaç etmedim bu hasta halime çalıştım. Yaptığım el işi ürünlerimi satmak için bir yer istiyorum. Başvurmadığım yer kalmadı. Hiç kimse destek vermiyor, herkes seyirci. Ben artık depresyon ilaçları kullanıyorum, stresteyim hastalığım beşe katlandı. Allah rızası için oğlum okulunu bitirene kadar bana üç yılllık bir stant versinler, oğlumu okutayım, hayata atılsın başka bir şey istemiyorum. Eşyamı satabileceğim küçük bir yer istiyorum, para istemiyorum, yardım istemiyorum, bu hasta halimle çalışayım oğlumu okutayım"dedi.



Sümeyye Subaşı, "Belediye diyor ki, 'size 4 defa uyarı gönderdik, hazır ürün satmayacaksınız.' Oysa çarşıdaki herkes hazır ürün satıyor. Sonra dedilerki, 'erkek oğlun orda niye duruyor?' Ama ben hastayım, o benim refakatçim, sabah beni götürüyor, satandı dizip okuluna gidiyor, bazen akşamları gelip beni alıyor. Herkes bir fakir arıyor ki bir şey versin eline, bir öğrenci arıyorlar ki okusun, bu çocuğumun elindekini alıyorlar, bu adalet midir? Bir burs almıyor, ne yapayım ben öleyim mi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Sümeyye Subaşı'nın 18 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Subaşı ise, çareşisiz kaldıklarını ifade ederek, "Annem, omurgada hareket kısıtlılığına neden olan iltihaplı bir romatizma (Ankilozan spondilit) hastasıdır. Çok ağır ilaçlar kullanıyor. Doktorlar, 'çalışamazsın' diyorlar ama yaptığı el işi ürünlerini satıyor. 12 yıl seyyar tezgahta sattık, yeni başkan el emeği göz nuru salonunda bize yer verdi, bir yıl orda sattık. Sonra ürünlerimizin hazır olduğunu iddia ettiler. Ben de tüm tezgahtaki ürünleri çektim. Hepsi hazır ürün belediyedeki yetkililere gönderdim. Bana, 'niye bunu çekiyorsun biz bilmiyor muyuz? Amacın ne skandal mı yaratmak? Medyaya mı vermek?' dediler. Baktılar hazır üründen bir şey çıkaramıyorlar sonra erkek olduğum için belediyeye yanlarına gittiğimizde telefonu elimden çekip aldılar, 'Sen görüntü çekiyorsun' dediler. Benim başka kimsem yok, annem var. Hep beni uyarıyorlar, titreme tutuyor üzüntüden, kolumda çıban çıktı, kolumu oynatamıyorum. Ömrümden ömür gidiyor, daha dayanacak takatim kalmadı. 18 yaşındayım sanki 118 yaşındayım gibi hissediyorum. Annem varken destek çıkmıyorlar, annem olmazsa kim destek çıkacak, tinercimi olayım, hırsızlık mı yapayım? Gerçekten ne yapayım? Bilmiyorum" diye konuştu



Belediye Kültür Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu Semaye Subaşı'nın kaçak elektrik kullandığı için Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şikayet edildiği ve mahkeme kararı ile söz konusu çarşıdan çıkarıldığını söyledi.