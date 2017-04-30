Elazığ-Bingöl karayolunda trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı



ELAZIĞ - Bingöl karayolu İçme Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı



Bingöl istikametinden Elazığ'a doğru gitmekte olan Bekir Carfi idaresindeki 23 BE 316 plakalı özel otomobil, bugün akşam saatlerinde İçme Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Sakine Carfi olay yerinde, Nurten Kan ise kaldırıldığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Bekir Cerfi ile ismi öğrenilemeyen 2 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.