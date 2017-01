Elazığ Belediyesinden Kan Bağışına Destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın ağır kış şartlarında kan miktarında azalma olduğunu duyurmasının ardından Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı seferberliğine Elazığ Belediyesi de katıldı.



Elazığ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezine giderek kan bağışında bulundu.



Türkiye'nin hem terörle vermiş olduğu mücadelede hem de Suriye bölgesindeki mücadelede gazileri ve yaralıları olduğunu aktaran Yanılmaz, Türk Kızılayı'ndaki kan stokunun mutlaka belli bir düzeyde tutulması gerektiğini ifade etti.



Elazığlılar olarak her zaman vatan, millet ve bayrağın yanında yer aldıklarını belirten Yanılmaz, şunları kaydetti:



"Bu anlamda verilen mücadele her ne ise kan bağışındaki mücadelemiz de öyle olmalı. Ülkemizi bölmek isteyenler, parçalamak isteyenler, kardeş kavgası çıkartmak isteyenler bunu hiçbir zaman beceremeyecekler. Bizler şu anda fiilen terörle gidip mücadele edenlerden değiliz veya Fırat Kalkanı operasyonunda Suriye'de değiliz ancak Elazığ'da Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezine gelip vereceğimiz her ünite kan en az üç canın kurtulmasına vesile olacaktır. Oralarda mücadele eden polislerimize askerlerimize en büyük desteği bu şekilde vermiş bulunacağız. Bütün hemşehrilerimizi kan bağışı yapmak üzere Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezlerine bekliyorum."



Elazığ Belediye Meclis Üyeleri de Öğretmenevi önünde bulunan bağış noktasına giderek kan bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Elazığ Müdürü Dr. Selvi Eroğlu da basın-yayın organlarının kan bağışı oranının düştüğü yönündeki haberleri sonrasında bütün vatandaşların kan vermek için adeta koşarak geldiğini ve kan bağışı sayısını bir günde çok iyi bir düzeye getirdiklerini kaydetti.



Eroğlu, kan bağışında bulunarak farkındalık yarattıkları için Yanılmaz'a, belediye başkan yardımcılarına ve Meclis üyelerine teşekkür etti.