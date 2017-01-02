Elazığ Belediyesi, Yol Bakım-Onarım Ve Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, yapılan çalışmalar doğrultusunda, Ataşehir Mahallesi Mazı Sokak'ta ve Kızılay Mahallesi'nin muhtelif sokaklarında alt temel malzeme serim çalışması gerçekleştirilirken, Cumhuriyet Mahallesi ve Ulukent Mahallesi'nin farklı noktalarında parke bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların daha kaliteli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için mevsim şartlarının elverişliliği süresince kent genelinde bozulan yol ve kaldırımlarda bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.