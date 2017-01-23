Elazığ Belediyesi Evlendirme Memurluğu Taşındı

Elazığ Belediyesi Evlendirme Memurluğu, evlenecek çiftlere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'na taşındı.



Pek çok sosyal-kültürel organizasyona ev sahipliği yapan şehrin yaşam merkezi Kültür Park, bundan böyle evlenecek çiftlerin en anlamlı günlerine de ev sahipliği yapacak. Daha önce Elazığ Belediyesi Merkez binada faaliyetlerini sürdüren Evlendirme Memurluğu'nun, Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda hizmet sunmaya başlamasıyla, genç çiftler hem nikah işlemlerini hem de nikahlarını şehrin en gözde mekanlarından biri olan Kültür Park'ta gerçekleştirecekler.



Yeni nikah salonunu ziyaret ederek, hayatlarının en önemli kararlarını veren genç çiftlerin nikahlarını kıyan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, genç çiftlere mutluluklar diledi. Evlenecek çiftlerin nikahlarının bundan böyle Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu ve Kültür Park Kule bölümünde kıyılacağını ifade eden Başkan Yanılmaz, yeni düzenlemeyle iki ayrı noktada daha güzel ve seri hizmet sunulacağını kaydetti. Kültür Park'ın tüm güzellikleriyle bundan böyle evlenecek çiftlere de ev sahipliği yapacağını belirten Yanılmaz, yeni düzenlemenin hayırlı olmasını diledi. - ELAZIĞ