Elazığ Belediye Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi ve Hilalkent Mahallesi'nde temel malzeme serimi çalışması gerçekleştirildi. Temel malzeme serimi ve yol sıkıştırma işlemi gerçekleştiren ekipler tarafından bir yandan da Kuva-i Milliye Caddesi'nde serilen temel malzemenin kaymaması ve daha sağlam bir zemine kavuşturulması için taş duvar örümü gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada şehir genelinde başlatılan çalışmaların biran önce tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağı kaydedildi.