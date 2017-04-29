Elazığ Başkan Yanılmaz'dan Personeline Teşekkür

Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen personel buluşmasında konuşan Başkan Yanılmaz; "Bizler birbirine inanan, birbirine güvenen, destek olan ve sahip çıkan büyük bir aileyiz. Elazığ'ımızın bütün yapısına sahip çıkarak aynı zamanda ülkemizin geleceğini ilgilendiren, her alanda Elazığ belediyemizin çalışanları olarak bu alanda da çalışıyor ve varlığımızı ortaya koyuyoruz. 16 Nisan'da büyük bir gayret göstererek azimle, gayretle ve inançla çalışan siz değerli kardeşlerimi kutluyorum." dedi.