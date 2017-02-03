Elazığ Ahmet Türk Tahliye Edildi

Elazığ Ahmet Türk tahliye edildi(Tür: Yurt)

Elazığ Ahmet Türk tahliye edildi

(Tür: Yurt)

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Milletvekili Türk, Ahmet Türk, Elazığ