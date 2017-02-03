Elazığ Ahmet Türk'e Tahliye Kararı

Elazığ Ahmet Türk'e tahliye kararı (3)(Tür: Yurt)

Elazığ Ahmet Türk'e tahliye kararı (3)

(Tür: Yurt)

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Milletvekili Türk, Ahmet Türk, Elazığ
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