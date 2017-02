Elasticsearch'e kısa bir giriş ve Lucene ile ilişkisi üzerinde duracağız. Daha sonra elasticsearch kullanırken sıkça raslayacağımız Node, Cluster, Shard, Replica Shard gibi kavramlara nedir sorusunu cevaplayacağız. Ayrıca Index, Type ve Mapping kavramlarına da giriş seviyesinde bahsedeceğiz. Search API ve Document API nedir ve Elasticsearch API arayüzü ile neler yapabiliriz bakacağız. Verilerimizden analiz verilerini nasıl çıkarırız ve Aggregation çeşitlerine bir göz atacağız ve nasıl yapılırı cevaplayacağız.



Konuşmacı:



Haydar Külekçi. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. PHP üzerinde çeşitli projeler yaptı ve PHP The Right Way dökümanının Türkçe çevirisini PHP Usulüne Uygun olarak yaptı. Şu anda Freebirdairlines'da takım lideri olarak çalışmakta.