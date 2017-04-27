Ela Bebeğe İlik Müjdesi

MEHMET KUMCAĞIZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde lösemi tedavisi gören 21 aylık Ela Asel Senaç'a, İsrail'de bulunan uygun ilik nakledilecek.



Çorum'da yaşayan Halit-Dilek Senaç çifti, 9 ay önce rahatsızlanan 21 aylık bebekleri Ela Asel'i Çorum Devlet Hastanesine götürdü. Yapılan tetkiklerde kan değerleri düşük çıkan bebeğin lösemi olduğundan şüphelenilmesi üzerine, aile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yönlendirildi.



Merkezin Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hematoloji Bölümünde tedaviye alınan Ela Asel'e, yapılan kontrollerde akut lenfoblastik lösemi teşhisi konuldu. Ela Asel bebeğe kemoterapi uygulanmasının yanı sıra uygun ilik için arayış başlatıldı.



Aileye sevinçli haber, İsrail'deki ilik bankasından geldi. Aile, şimdi heyecanla İsrail'den gelecek iliğin nakledileceği günü bekliyor.



Anne Dilek Senaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylardır çocukları için uygun iliğin bulunmasını beklediklerini dile getirdi.



Çocuğunun sağlığına kavuşması için her gün dua ettiğini belirten Senaç, "Hastanedeki hekimlerimiz uygun ilik bulmak için girişimde bulundu. 9 ay sonunda sevinçli haberi doktorlarımız verdi. Onların sayesinde uygun dokuda ilik bulundu. Çok mutluyuz. Bebeğimiz için umudumuz hep vardı. İnşallah ilik bir an önce gelir ve kızım sağlığına kavuşur." ifadesini kullandı.



Ela Asel Senaç'ın tedavisini yürüten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Albayrak da nakil için iliğin İsrail'den gelmesini beklediklerini, resmi işlemlerin bir süre daha devam edeceğini kaydetti.