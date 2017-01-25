El Yapımı Makarnalar 9 - 12 Yaş

"Makarna şişmanlatır" algısını bu workshop ile değiştirin. El yapımı sağlıklı makarnalar için Kitchen Creats şefleri sizleri bekliyor.



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"Sömestr tatilini en eğlenceli nasıl geçirebilirim diye mi düşünüyorsunuz? Biz, Kitchen Creates'in leziz mutfağında çok eğleniyoruz. Hemen biletinizi alın, keyifli mutfakta, kendi ellerinizle İtalyan makarnası yapın."



Mantarlı Bolonez soslu Fettucine



Peynirli soslu Gnocchi



26.01.2017 14: 00-16: 00