El Yapımı Makarna
Turkish Culinary Academy ile "El Yapımı Makarnaları ve Sosları" eğitimi başlıyor.
Turkish Culinary Academy ile "El Yapımı Makarnaları ve Sosları" eğitimi başlıyor.
Etkinlik Detayları
Eğitimler 8 kişilik Uygulama mutfağında yapılmaktadır.
* Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
* Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.
Makarna Yapımı
Makarna Kesimleri
Tagliolini
Tagliatelle
Fettuccine
Pappardelle
Gorgonzola Peynirli Ceviz Sos Yapımı
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 30: 00
Kategori : El Yapımı Makarna
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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