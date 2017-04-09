Turkish Culinary Academy ile "El Yapımı Makarnaları ve Sosları" eğitimi başlıyor.



Etkinlik Detayları



Eğitimler 8 kişilik Uygulama mutfağında yapılmaktadır.



* Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



* Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.



Makarna Yapımı



Makarna Kesimleri



Tagliolini



Tagliatelle



Fettuccine



Pappardelle



Gorgonzola Peynirli Ceviz Sos Yapımı



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 30: 00



Kategori : El Yapımı Makarna



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır