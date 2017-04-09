El Yapımı Makarna

Turkish Culinary Academy ile "El Yapımı Makarnaları ve Sosları" eğitimi başlıyor.

El Yapımı Makarna

Turkish Culinary Academy ile "El Yapımı Makarnaları ve Sosları" eğitimi başlıyor.

Etkinlik Detayları

Eğitimler 8 kişilik Uygulama mutfağında yapılmaktadır.

* Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

* Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir. 

Makarna Yapımı

Makarna Kesimleri

Tagliolini

Tagliatelle

Fettuccine

Pappardelle

Gorgonzola Peynirli Ceviz Sos Yapımı

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 18: 30: 00

Kategori : El Yapımı Makarna

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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