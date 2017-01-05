El Sanatları Suriyeli Kadınların Elinde Hayat Buluyor

OSMAN ÖKSÜZ - Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde açılan kurslarda Suriyeli kadınlar, kentin unutulmaya yüz tutan el sanatlarından iğne oyası, geleneksel giyim, ebru ve ev tekstili üzerine çalışmalar yürütüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşvikiyle 2011 yılında açılan Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde sığınmacı kadınlar için "Medeniyetler Şehrinde Ahenkli Bir Yaşam Projesi" hayata geçirildi.



Proje kapsamında, unutulmaya yüz tutan el sanatlarından iğne oyası, geleneksel giyim, ebru ve ev tekstili üzerine kurs açıldı. Kurslar sayesinde Suriyeli kadınların meslek sahibi olması amaçlanıyor.



Enstitü Müdürü Metin Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "meslek edindirme kursları" adı altında unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarının canlandırılması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Yaklaşık 150 kursiyerin çoğunluğunu Suriyeli kadınların oluşturduğunu anlatan Değer, "Medeniyetler Şehrinde Ahenkli Bir Yaşam Projesi kapsamında, Suriyeli kursiyerlere de eğitim veriyoruz. Temel amacımız onları meslek sahibi yapmak." dedi.



Suriyeli kadınların sosyal uyumlarını sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Değer, Türkçe kursları, aile eğitimleri, geziler, sinema ve tiyatro etkinlikleri de düzenlediklerini bildirdi.



Suriyeli kadınlar mutlu



Kursiyerlerden Merve Muhammed, Suriyeli sığınmacılara sağladığı imkanlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Türkiye'de özellikle Suriyeli kadınlara birçok imkan sağlandığını kaydeden Muhammed, kursta kentin geleneksel el sanatlarını öğrendiğini bildirdi.



Hasine Muhammed de Suriyelilere kucak açan Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duacı olduklarını dile getirdi.



İmkanlar ölçüsünde enstitüde meslek öğrenmeye çalıştığını belirten Muhammed, "Elimizdeki yün ve çuval gibi kumaşların üzerine, 'Allah ve Muhammed' isimlerinin yanı sıra Kelime-i Tevhid gibi yazıları desen olarak işliyoruz. Severek yapıyorum." dedi.



Semira Hubub ise zamanlarını enstitüde geçirdiklerini, kendilerine bu imkanları sağlayan devlete teşekkür ettiğini söyledi.