El Sanatı Ustalığı Görücüde

Sergide Mermer Ahşap Taş Oymacılığı, Eskitme ve El Sanatlarına yönelik eserler bulunuyor.

Cengiz Yeziz'in Antik Oymacılık üzerine eserlerinin bulunduğu 'Karma El Sanatları' sergisi Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda Manisalı sanatseverler için sergileniyor. Mermer Ahşap Taş oymacılığı, eskitme ve el sanatları üzerine birbirinden güzel eserlerin bulunduğu sergi 30 Nisan tarihine kadar Şehir Tiyatrosu Fuaye Salonu'nda gezilebilecek.