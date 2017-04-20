El Salvador, Madenciliği Yasaklayan İlk Ülke Oldu

El Salvador, geçen hafta metal madenciliğini yasaklayarak tarihe geçecek bir karar aldı.



El Salvador'da maden şirketleri, yıllarca düzensiz yasalardan, yatırımcıların direttiği kanunlarla ilerleyen ve hızlı sanayileşen ortamıyla Güney Amerika'da çevre kirliliğine en çok sebep olan ülkelerden biriydi. Nehirlerden yeşil arazilere kadar birçok doğal alanın kirlenmesine sebep olan maden firmaları canlıların zehirlenmesine de sebep oluyordu.



Yapılan bir araştırmaya göre, Pacific Rim adındaki maden şirketi, saniyede 10.4 litre su kullanarak büyük bir israfı da peşinde getiriyor. Bu rakamın insanlar tarafından tüketileceği varsayıldığında ise yaklaşık bin kadar insanın günlük tüketim ihtiyacını karşılıyordu.



Maden sektörü El Salvador'da genişlemeye başlarken rüya endüstri olarak büyümesini sürdürüyordu. El Salvadorlu insanlara bir iş kapısı olabileceğine inanılan ve bu şekilde devlet yardımlarının artabileceğini de destekleyen sektör daha sonrasında halkın tepkisini çekmeye başlamıştı.



Orta Amerika Serbest Ticaret Birliği'nin (CAFTA) de desteğiyle hükümet, maden şirketlerini destekleyen birçok yasayı onaylamış ve doğal hayatı tehlikeye atmıştı.



El Salvador'da 2004 yılında onaylanan yasayla, Holcim, Monsanto ve Pacific Rim gibi büyük maden şirketleri operasyonlarını kolaylıkla yürütürken, aynı zamanda halka büyük zarar veriyordu.