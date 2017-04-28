El-Nusra terör örgütü üyesi tutuklandı

Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı bir kişi El-Nusra terör örgütüne üye olduğu ileri sürülerek tutuklandı



ADANA - Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı bir kişi El-Nusra terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İsmail A. isimli şahsın El-Nusra terör örgütüne katılarak Suriye'de faaliyetlerde bulunduğunu belirledi. Polis şahsın Suriye'den Adana'ya geldiğini tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonla şahsı yakaladı. Zanlının bir süredir ailesi tarafından arandığı öğrenildi. Zanlı terör örgütü üyesi olmak ve faaliyetlerinde bulunmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.